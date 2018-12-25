Вторник, 25 Декабря 2018 года
10:07:41 МСК

На местных выборах на Украине переселенцев лишили права голоса — Ляшко

Политика

«Потому что боятся, потому что несправедливая власть», пояснил политик

Киев, 25 декабря 2018, 09:42 — REGNUM  Переселенцы не имели возможности голосовать на местных выборах на Украине из-за опасений «несправедливой власти». Так прокомментировал право переселенцев принимать участие в выборах лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, сообщает NewsOne.

По его словам, переселенцы вправе голосовать на президентских и парламентских выборах, однако процедура сильно усложнена. На местных выборах у переселенцев отобрали право голоса, «потому что боятся, потому что несправедливая власть», пояснил политик.

Ляшко добавил, что осужденные за преступления лица могут беспрепятственно голосовать в тюрьмах, тогда как добросовестные налогоплательщики, которые ранее лишились дома, работы, родной земли, — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на Украине состоялись выборы глав территориальных общин. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала их «избирательным Армагеддоном» из-за запугивания властями участников выборов и использования админресурса.

Читайте также: Наибольшую явку на местных выборах на Украине показала Житомирская область

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко о местных выборах на Украине: «Избирательный армагеддон»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить