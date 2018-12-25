Die Welt: председательство Румынии в Совете ЕС — катастрофа для Европы?

Берлин, , 09:47 — REGNUM С 1 января Румыния становится государством-председателем Совета Европейского союза (ЕС). Не будет ли это катастрофой для Европы? — таким вопросом задается немецкое издание Die Welt.

Румыния находится в продолжительном политическом кризисе, ее отношения с ЕС напряженные. Всего полтора месяца назад восемь румынских министров лишились своих постов. А в грядущее полугодие на повестке ЕС мегатемы: выход Великобритании из ЕС, европейский бюджет, проблемы миграции, выборы в Европейский парламент.

24 декабря в Брюсселе прошла встреча председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ.

Перед журналистами Дэнчилэ подчеркивает, что Румыния придерживается требований ЕС, и ее проблемы не помешают председательству в Совете. В ноябре Еврокомиссия заявила, что правительство Румынии недостаточно борется с коррупцией на высшем уровне, а в стране выявлено существенное нарушение верховенства закона.

По мнению премьер-министра, Брюссель настроен критично по отношению к Румынии только потому, что она является восточноевропейской страной.

А президент Румынии Клаус Йоханнис, зарекомендовавший себя надежным партнером ЕС, ранее заявлял, что его правительство — «несчастный случай с румынской демократией», а страна совершенно «не готова незадолго до двенадцати». Теперь под давлением внутри страны он замолкает.

Последние два года Румыния переживает внутриполитический кризис. После парламентских выборов 2016 года правит коалиция посткоммунистической Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ). Коалиция продвигает судебную реформу, которая критикуется в Брюсселе.

Нынешний премьер-министр Дэнчилэ находится в должности с января. В Европе ее видят марионеткой лидера СДП Ливиу Драгни — самого влиятельного человека в Румынии. Но в этом году суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы за должностные преступления.

Румыния по-прежнему является одной из самых бедных стран ЕС, хотя экономика в последние годы развивалась. Чистая средняя заработная плата составляет всего €535. Из 20 млн жителей страны более 3 млн работают за границей.

«Румыния имела бы возможность представить себя председателем Совета в качестве сильного и конструктивного партнера. Но вместо этого Европа теперь видит страну, которая глубоко разделена и, кроме того, находится в ценностном конфликте с ЕС», — констатирует Мартин Зиг из немецкого Фонда Конрада Аденауэра в Бухаресте.

Напомним, страны ЕС поочередно принимают на себя председательство в Совете ЕС, которое длится полгода. В этом году в роли государства-председателя выступили Болгария и Австрия.