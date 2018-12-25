Новым вице-губернатором Олег Кожемяко назначил многодетную мать

Владивосток, , 10:04 — REGNUM Избранный губернатор Приморского края Олег Кожемяко продолжает формировать кадровый состав администрации. Одним из неожиданных назначений стала кандидатура вице-губернатора по социальной политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новым вице-губернатором, курирующим здравоохранение, спорт, труд и социальное развитие, назначена председатель Приморской региональной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева.

С 2012 года Медведева возглавляет краевую общественную организацию «Совет многодетных родителей». В 2018 году стала членом Общественной палаты Приморского края. Имеет высшее финансовое образование. Воспитывает троих детей.

Предыдущее место работы: контролер-ревизор территориального управления Росфиннадзора в Приморском крае.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Медведева активно отстаивала интересы многодетных семей, добивалась решения проблем. В частности, пробивала бюрократические преграды в вопросах выделения бесплатной земли многодетным семьям, реализации прав на строительство жилья. При экс-губернаторе Владимире Миклушевском состояла советником на общественных началах и критиковала власть за бездействие.

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