Премьер-министр Франции выразил намерение «навести порядок» в стране

Париж, , 09:41 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о «решимости навести порядок» после нескольких недель демонстраций «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

«Эти дебаты и функционирование наших институтов требуют возврата к стандарту, чтобы провокации прекратились», — отметил Эдуард Филипп во время своего визита в полицейский штаб, где он встретился с тремя сотрудниками, на которых напали активисты «желтых жилетов» в эти выходные, 22−23 декабря.

Во время своего выступления Эдуард Филипп обрушился с критикой на некоторых протестующих: «Их заявления иногда пропитаны антисемитизмом, насилием, стремлением сломать, преднамеренно напасть на полицию».

По словам главы исполнительной власти, «в течение всего периода протестов движение «желтых жилетов» приводит к большему насилию».

Напомним, ранее разъяренные активисты «желтых жилетов» в Париже напали на трех полицейских на мотоциклах. Группа демонстрантов бросала в полицейских булыжники и пыталась опрокинуть мотоциклы. В итоге полицейским пришлось отступить, оставив один мотоцикл.