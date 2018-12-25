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СМИ: Трамп сказал 7-летнему мальчику, что вера в Санту «маргинальна»

Политика

Associated Press расстроилось больше, чем ребенок

Вашингтон, 25 декабря 2018, 09:28 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, принимая в канун католического Рождества звонки от детей, заявил 7-летнему мальчику, что в его возрасте верить в Санта-Клауса — это «маргинально», сообщает 25 декабря Associated Press.

«Ты все еще веришь в Санту?», — спросил Трамп у ребенка по телефону, выслушав ответ он добавил, что это «маргинально».

Напомним, после того, как Дональд Трамп стал главой Белого дома, его противостояние со сторонниками Демократической партии значительно усилилось, что отражается также в отношениях СМИ к президенту.

Издание, близкие к демократам не перестают использовать любые поводы для дискредитации своего оппонента. Трамп не остается в долгу, называя подобные СМИ лживыми.

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