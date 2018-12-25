В Екатеринбурге вопросы о транспортной реформе обсудят в начале 2019 года

Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM Вопрос финансирования транспортной реформы в Екатеринбурге будет обсуждаться администрацией муниципалитета и городской думой в январе — марте 2019 года. Об этом заявил мэр Александр Высокинский в ходе восьмого заседания гордумы Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам градоначальника, депутатам и чиновника придётся решить каким образом будут осуществляться финансирование реформы: за счёт бюджетных средств или за счёт привлечения инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа городского общественного транспорта в Екатеринбурге планировалась ещё в июле 2017 года. Однако она вызвала большую волну критики, как со стороны специалистов, так и со стороны горожан. В итоге было принято решение отложить реформу городского общественного транспорта на июль 2019 года.

Напомним, что реформа общественного городского транспорта в Екатеринбурге предполагает отмену большинства маршрутов и создание транспортной сети с более короткими маршрутами и организацией пересадочных пунктов. Также будет введён повременный тариф оплаты проезда.

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