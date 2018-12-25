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Правительство Курганской области оптимизируют

Политика

Пять подразделений, курировавших бизнес, вошли в Инвестиционное агентство Курганской области

Курган, 25 декабря 2018, 09:06 — REGNUM  В правительстве Курганской области продолжается реорганизация структуры. Оптимизация коснулась ряда подразделений, работающих с малым и средним бизнесом, а также Управления по печати, средствам массовой информации и архивному делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Бизнес-инкубатор, Корпорация развития Зауралья, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд предпринимательства вошли в Инвестиционное агентство Курганской области.

Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу, в связи с передачей в правительство полномочий в сфере государственной информационной политики, переименован в Комитет по делам архивов Курганской области.

Реорганизация продолжится, заверил врио губернатора Вадим Шумков. Ранее он возмущался тем, что в Курганской области, к примеру, две лаборатории по измерению качества дорожного строительства, при объёме работ, который недостаточен для деятельности одной такой лаборатории. А из бюджета региона идёт полноценное финансирование двух одинаковых структур.

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