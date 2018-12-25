В Танзании внесут поправки в закон о страховании импортных грузов

Додома, , 08:58 — REGNUM Представители Управления обеспечения страховкой Танзании (Tira) сообщили, что с 1 января 2019 года все импортируемые грузы в стране будут облагаться обязательной страховкой от внутренних компаний. Об этом сообщает газета Nipashe.

На пресс-конференции в Дар-эс-Саламе 24 декабря комиссар по страховкам в стране Багайо Сакваре заявил, что изменения устранят прежние сложности, из-за которых всем заказчикам иностранных грузов приходилось платить страховку иностранным компаниям при получении груза. Это лишало Танзанию части доходов.

Сакваре заявил, что изменения вступят в силу после принятия нового закона о страховании, который создаст систему из 31 местной страховой компании.

«Небольшие изменения в законе о страховании в 2017 году были направлены на устранение всех экономических затруднений в обществе. Страховку на все необходимое жители имели право получать только у сертифицированных страховых компаний. Была создана электронная система оплаты, успешно функционирующая и сегодня», — сообщает Сакваре.

По словам Сакваре, все товары, привезенные на корабле, самолёте, по шоссе или железной дороге и которым требуется страховка, должны получить ее в компаниях, сертифицированных Tira.

«Мы хотим, чтобы все граждане Танзании, заказывающие товары за рубежом, удостоверились, что застраховали свои грузы в местных страховых компаниях, получивших лицензию Tira. Таким образом страна получит компенсацию и гарантию безопасности», — добавил Сакваре.

Он заявил, что ранее большую часть доходов страховых взносов получали иностранные компании. Однако, если бы эти средства пошли в местные компании, они бы увеличили рабочие места, денежный оборот и безопасность грузов граждан Танзании.

Экс-президент aссоциации транспортно-экспедиционных агентств Танзании (Taffa) Стивен Нгатунга сообщил, что каждый, кто уклоняется от страхования своих грузов в местных компаниях, лишает Танзанию доходов, которые могли бы помочь многим гражданам.