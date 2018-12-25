Компании Индонезии смогут участвовать в восстановлении Сирии и Ирака — СМИ

Амман, , 08:46 — REGNUM Индонезийские строительные компании получат возможность участвовать в послевоенной реконструкции инфраструктуры в Ираке и Сирии через Иорданию, сообщает Antaranews.

Заместитель председателя торговой палаты Аммана, столицы Иордании, Нафез Алайян заявил, что восстановление Ирака и Сирии будет осуществляться в ближайшем будущем, поскольку конфликт ослабнет, а стабильность в двух соседних с Иорданией странах повысится. Поэтому Нафез Алайян посоветовал индонезийским подрядчикам сначала инвестировать свой капитал и сотрудничать с предпринимателями в Иордании, чтобы, когда начнется проект реконструкции Ирака и Сирии, индонезийские компании смогли принимать непосредственное участие.

Относительно этой возможности посол Индонезии в Иордании Энди Рахмианто, который сопровождал делегацию межпарламентского агентства по сотрудничеству парламента Индонезии, подтвердил, что в Индонезии есть строительные компании с опытом реализации строительных проектов в нескольких странах.

Что касается торгового сектора, представитель индонезийской делегации Джулиари Батубара заявил, что Индонезии и Иордании необходимо наладить более тесное сотрудничество, чтобы увеличить торговые отношения, которые, несмотря на их потенциал, все еще находятся на относительно низком уровне, в частности, в автомобильной и авиационной промышленности.

Стороны пришли к согласию, что Иордания может стать отправной точкой для продажи индонезийской продукции на Ближнем Востоке, а также в Европейском союзе и Соединенных Штатах. В свою очередь, Индонезия может стать мостом для товаров из Иордании, поступающих в азиатский регион.

Парламенты двух стран также согласились расширить сотрудничество в решении проблем, вызывающих обеспокоенность в регионе, в частности, вопрос о независимости палестинского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии официально предложило Иордании обсудить сотрудничество в рамках соглашения о льготном торговом тарифе.

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