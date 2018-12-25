Власти Турции продлили запрет на авиарейсы в город Сулеймания

Сулеймания, Ирак, , 08:31 — REGNUM Власти Турции продлили еще на три месяца запрет на рейсы в международный аэропорт Иракского Курдистана в городе Сулеймания, сообщает 25 декабря Kurdistan.ru.

Запрет был введен в 2017 году в ответ на референдум о независимости в курдской автономии. Кроме аэропорта в Сулеймании также запрещались перелеты в Эрбиль, однако в марте 2018 года этот запрет был снят.

Напомним, в Иракском Курдистане власть разделена между двумя политическими силами — Демократической партией Курдистана, контролируемой кланом Барзани, и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК), где ключевую роль играет семья Талабани.

Семья Барзани близка к руководству Турции, поэтому скорое снятие санкций выглядит закономерным. Что касается партии ПСК, то она традиционно ориентируется на Иран, поэтому с Анкарой ей договариваться сложнее.

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