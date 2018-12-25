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Бадмаев: Большого Поворота и чистого Байкала в 2019 году

Политика

А также мудрых решений во внутренней и внешней политике

Бадмаев: Большого Поворота и чистого Байкала в 2019 году
Иллюстрация: Фотография из личного архива Алдара Бадмаева
Экономист, советник главы Бурятии Алдар Бадмаев

Улан-Удэ, 25 декабря 2018, 09:33 — REGNUM  Известный бурятский экономист, советник главы Бурятии Алдар Бадмаев поздравил жителей России с наступающим Новым годом.

«Всем жителям нашей великой и замечательной страны я хочу пожелать наступления Большого Поворота в социально-экономическом развитии России, мудрых решений во внутренней и внешней политике, чистого Байкала и голубого неба, и чтобы наши дети внуки нами гордились!» — сказал Алдар Бадмаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, все актуальные новости и комментарии о ситуации вокруг уникального озера читайте в специальном проекте ИА REGNUM «Байкал — великий и уязвимый».

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