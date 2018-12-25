Бадмаев: Большого Поворота и чистого Байкала в 2019 году

Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM Известный бурятский экономист, советник главы Бурятии Алдар Бадмаев поздравил жителей России с наступающим Новым годом.

«Всем жителям нашей великой и замечательной страны я хочу пожелать наступления Большого Поворота в социально-экономическом развитии России, мудрых решений во внутренней и внешней политике, чистого Байкала и голубого неба, и чтобы наши дети внуки нами гордились!» — сказал Алдар Бадмаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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