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Северная Корея осудила резолюцию ООН о нарушениях прав человека в КНДР

Политика

Она направлена на то, чтобы сорвать мирный процесс на полуострове, считают государственные СМИ страны

Пхеньян, 25 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  Северная Корея решительным образом осудила принятую ранее резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН относительно нарушения прав человека в КНДР, назвав ее «серьезной провокацией», которая подрывает мирный процесс на Корейском полуострове, сообщает французское агентство Agence France-Presse (AFP).

Обвинения, выдвинутые против Пхеньяна, включали в себя «систематические, массовые и вопиющие» нарушения, такие как, в частности, пытки, изнасилования и внесудебные казни. Государственное северокорейское издание «Нодон» назвало эту резолюцию «серьезной политической провокацией против КНДР и злонамеренный шаг по очернению ее международного имиджа».

«Порочные намерения США в том, чтобы раструбить о несуществующих «нарушениях прав человека» в КНДР, направлены на то, чтобы расширить спектр санкций и усилить давление, а также пойти на эскалацию», — отметило издание.

В «Нодон» назвали позицию Южной Кореи, поддержавшей резолюцию, «непродуманной» и «вредящей атмосферу улучшения отношений между севером и югом».

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