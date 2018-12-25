В правительстве Курганской области — новый департамент

Курган, , 08:19 — REGNUM В правительстве Курганской области с января 2019 года появится департамент информационных технологий и цифрового развития. Ведомство заменит региональное Управление информационных технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Глава региона Вадим Шумков раскритиковал 24 декабря работу Управления информационных технологий, поручив новому департаменту подготовить подробный план покрытия федеральных трасс зоной сотовой связи, а также продолжить подключение к сети Интернет города Курганской области.

«Многие поселения Курганской области не имеют нормальной зоны покрытия сетью интернет. Все нацпроекты по большому счету содержат определенные требования по «цифре». Это важнейший вопрос, в том числе и в деятельности органов государственной власти», — отметил врио губернатора.

Кроме того, Вадим Шумков поручил подключить wifi-точки по различным учреждениям Кургана и обеспечить бесплатный интернет в точках присутствия максимального количества граждан — это центральная площадь, Центральный парк отдыха, Горсад, железнодорожный вокзал.

Напомним, в Курганской области с приходом 2 октября 2018 года нового главы региона Вадима Шумкова началась реорганизация правительства Зауралья в целом.

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