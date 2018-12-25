Депутат Рады Мосийчук набросился на оппонента в телестудии

Киев, , 08:09 — REGNUM Потасовка с участием депутата Верховной рады Игоря Мосийчука и политолога Александра Семченко произошла в студии украинского телеканала NewsOne во время записи ток-шоу. Фрагмент записи опубликован на сайте канала.

Драке предшествовало обвинение со стороны Мосийчука в том, что Семченко якобы действует в интересах Москвы. Политолог назвал оппонента душевнобольным, который непонятным образом оказался в украинском парламенте. Мосийчук в нецензурных выражениях потребовал от Семченко покинуть студию, а затем набросился на него с тростью наперевес. Однако политолог дал отпор и сумел свалить оппонента на пол. В дальнейшем дерущихся разняли, Семченко после настойчивой просьбы ведущего покинул студию. Как собщало ИА REGNUM, украинский депутат Мосийчук и прежде отличался скандальными поступками. Так, в мае 2018 года он призвал уничтожить Крымский мост, а в октябре пригрозил политическим оппонентам «словом товарища Маузера», то есть физической расправой.

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