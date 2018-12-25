Вторник, 25 Декабря 2018 года
08:33:40 МСК

Депутат Рады Мосийчук набросился на оппонента в телестудии

Политика

Парламентарий пустил в ход трость

Киев, 25 декабря 2018, 08:09 — REGNUM  Потасовка с участием депутата Верховной рады Игоря Мосийчука и политолога Александра Семченко произошла в студии украинского телеканала NewsOne во время записи ток-шоу. Фрагмент записи опубликован на сайте канала.

Драке предшествовало обвинение со стороны Мосийчука в том, что Семченко якобы действует в интересах Москвы. Политолог назвал оппонента душевнобольным, который непонятным образом оказался в украинском парламенте. Мосийчук в нецензурных выражениях потребовал от Семченко покинуть студию, а затем набросился на него с тростью наперевес. Однако политолог дал отпор и сумел свалить оппонента на пол. В дальнейшем дерущихся разняли, Семченко после настойчивой просьбы ведущего покинул студию. Как собщало ИА REGNUM, украинский депутат Мосийчук и прежде отличался скандальными поступками. Так, в мае 2018 года он призвал уничтожить Крымский мост, а в октябре пригрозил политическим оппонентам «словом товарища Маузера», то есть физической расправой.

Читайте также: Украинский депутат назвал Крымский мост объектом для уничтожения

А также: Депутат Верховной рады пригрозил оппоненту убийством

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить