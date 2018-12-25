Артиллеристы ЮВО приступили к занятиям по новой методике

Ростов-на-Дону, , 07:54 — REGNUM Артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ, дислоцированные на Северном Кавказе, приступили к полевым занятиям по новой методике, заявил глава пресс-службы округа Вадим Астафьев.

По его словам, в программу боевой подготовки будет внедрен опыт, полученный в ходе современных вооруженных конфликтов. Так, в ходе занятий будет выполнен противоогневой маневр как последовательно, так и «карусельным способом». Одновременно с этим батареи будут выполнять огневые задачи, передает РИА Новости.

Отмечается, что к занятиям привлечено более четырех тысяч военнослужащих и порядка 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года ракетчики ЮВО провели учебные боевые пуски ракет по целям условного противника в Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, Крыму, а также в Астраханской и Ростовской областях. В учениях применялись зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и «С-400».

Читайте также: На юге России проведены учебные боевые пуски ракет