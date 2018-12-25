Atlantic: Трамп отдал Ирану победу в Сирии и Афганистане

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Своим решением вывести войска из Сирии, а также сократить число американских военных в Афганистане президент США Дональд Трамп, поступившись интересами своей страны, отдал победу Ирану, пишет Руэл Марк Герехт и Марк Дубовиц в статье для американского издания The Atlantic.

По словам авторов, глава Белого дома превратил выбранный Вашингтоном курс в отношении Ирана, заключавший в «максимальном давлении» на республику, в «фарш». И если добавить к этому то, кто от решения Трампа выигрывает — Россия, официальный Дамаск, ливанская «Хезболлла», иракские шиитские «радикалы» и президент Турции — и проигрывает — Иордания, Израиль, сирийские и иракские курды, суннитские арабы, все, кто противостоит «Хезболле» в Ливане, большая часть иракских шиитов и государства Персидского залива, — становится очевидным, в какой степени по интересам США был нанесен удар.

«Он ослабил позиции союзников США в регионе и, возможно, вынудил курдов, которые вместе с нами воевали в Сирии, искать защиты у Ирана и России», — подчеркнуло издание.

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Напомним, президент США Трамп, подчеркнув в своем Twitter, что Вашингтон «победил» террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил о выводе войск из Сирии. Впоследствии он так же в Twitter отметил, что после выхода американских войск борьбой с остатками радикалов займутся турецкие военные. Помимо Сирии, США планируют вывод части своих подразделений из Афганистана.

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