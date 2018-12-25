Вторник, 25 Декабря 2018 года
08:35:13 МСК

Австралия поможет Индонезии, если ее об этом попросят — МИД

Политика

Стихийное бедствие в Зондском проливе привело к гибели 373 человек

Канберра, 25 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  Австралия готова помочь Индонезии в ее усилиях по очистке и восстановлению районов после цунами в Зондском проливе, сообщает Sindonews.

«Австралия поможет соседям, если нас об этом попросят», — заявили в департаменте иностранных дел и торговли Австралии.

Стихийное бедствие, произошедшее в индонезийских провинциях Бантен и Лампунг из-за извержения вулкана Анак Кракатау, привело к гибели 373 человек. Кроме того, пропавшими без вести числятся 128 человек, более 1500 ранены и по меньшей мере 11 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома.

В международном объединении по борьбе с бедностью и несправедливостью Oxfam заявили, что пожертвования, предоставленные международному кризисному фонду, будут использованы для оказания помощи людям, пострадавшим от цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Японии выразил свои соболезнования и заявил, что правительство Японии готово оказать полную поддержку Индонезии.

Подробности: Токио окажет всю необходимую помощь Индонезии — МИД Японии

Читайте также: Цунами в Индонезии: число жертв увеличилось до 373 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Стихийные бедствия в Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить