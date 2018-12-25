Австралия поможет Индонезии, если ее об этом попросят — МИД

Канберра, , 08:01 — REGNUM Австралия готова помочь Индонезии в ее усилиях по очистке и восстановлению районов после цунами в Зондском проливе, сообщает Sindonews.

«Австралия поможет соседям, если нас об этом попросят», — заявили в департаменте иностранных дел и торговли Австралии.

Стихийное бедствие, произошедшее в индонезийских провинциях Бантен и Лампунг из-за извержения вулкана Анак Кракатау, привело к гибели 373 человек. Кроме того, пропавшими без вести числятся 128 человек, более 1500 ранены и по меньшей мере 11 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома.

В международном объединении по борьбе с бедностью и несправедливостью Oxfam заявили, что пожертвования, предоставленные международному кризисному фонду, будут использованы для оказания помощи людям, пострадавшим от цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Японии выразил свои соболезнования и заявил, что правительство Японии готово оказать полную поддержку Индонезии.

Подробности: Токио окажет всю необходимую помощь Индонезии — МИД Японии

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