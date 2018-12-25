Путин встретится с руководством обеих палат парламента

Москва, , 07:37 — REGNUM Сегодня. 25 декабря, президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководством обеих палат парламента — Совета Федерации и Государственной думы РФ, сообщается на сайте Кремля.

Также на традиционной встрече будут присутствовать руководители профильных комитетов обеих палат российского парламента.

Путин заслушает доклады об итогах деятельности парламентариев в 2018 году. В ходе встречи будут намечены планы работы на 2019 год.

Читайте также: Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации

Как сообщало, также сегодня президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.

Подробнее: Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко