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Путин встретится с руководством обеих палат парламента

Политика

В ходе встречи будут намечены планы работы на 2019 год

Путин встретится с руководством обеих палат парламента
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 25 декабря 2018, 07:37 — REGNUM  Сегодня. 25 декабря, президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководством обеих палат парламента — Совета Федерации и Государственной думы РФ, сообщается на сайте Кремля.

Также на традиционной встрече будут присутствовать руководители профильных комитетов обеих палат российского парламента.

Путин заслушает доклады об итогах деятельности парламентариев в 2018 году. В ходе встречи будут намечены планы работы на 2019 год.

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Как сообщало, также сегодня президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.

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