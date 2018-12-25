Моряк ВМС Украины просит Киев не забывать о задержанных в Черном море

Москва, , 07:38 — REGNUM Украинские власти могут забыть о задержанных в Черном море моряках раньше, чем будет выкурена пачка сигарет, написал из московского СИЗО один из арестованных, украинский моряк Андрей Эйдер. Его письмо опубликовано на странице украинской журналистки Таисии Турчин в соцсети Facebook.

19-летний Эйдер отметил, что времени после инцидента в Керченском проливе прошло относительно немного, что оставляет надежду на «скорейшее политическое решение». Моряк боится, что про него и других задержанных забудут.

«Ведь в нашем бренном мире всё забудется раньше, чем докуришь пачку сигарет. Увы, это правда», — написал Эйдер.

Моряк также рассказал об условиях в «Матросской Тишине». У арестованных есть возможность пользоваться холодильником и электрочайником, есть книги, а «батареи греют». Эйдер добавил, что оправляется от полученных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы. Экипаж — 24 человека — поместили под арест. Москва расценивает произошедшее как провокацию, о чем говорит присутствие среди моряков двух сотрудников службы безопасности Украины, фактически руководивших экипажами.

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