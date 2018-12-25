Барзани поздравил христиан с Рождеством

Эрбиль, Ирак, , 07:35 — REGNUM Глава совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани поздравил христиан региона с католическим рождеством, сообщает 25 декабря Kurdistan.ru.

Курдский политик пожелал верующим мира и счастья в наступающем новом году, подчеркнув, что в регионе все религии и народности строят общее будущее.

«Я желаю христианам Иракского Курдистана, Ирака, а также всего мира, отмечающим Рождество Христово, безопасности», — отметил курдский политик.

Напомним, основная масса курдского населения исповедует ислам, однако курды всегда относились терпимо к другим религиозным верованиям. Отчасти это связано с тем, что курды-езиды, религиозное меньшинство Ирака, многие века подвергались гонениям со стороны соседей. Поэтому курды чувствительны к любым формам дискриминации.