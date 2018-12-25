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В Киеве пожаловались, что Украина превратилась в раздражитель для Запада

Политика

Сегодняшним отношениям между Украиной и ее западными «партнерами» сложно дать позитивную оценку

Киев, 25 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  Украинское государство все чаще представляет из себя раздражитель для западных стран и те все менее охотно поддерживают инициативы Киева. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр обороны страны Александр Кузьмук.

По его словам, сегодняшним отношениям между Украиной и Западом сложно дать позитивную оценку.

«Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем», — подчеркнул Кузьмук, говоря об инциденте в Керченском проливе.

Также бывший военачальник отметил, что западные «партнеры» постепенно устают от украинских проблем, и это может привести к потере Киевом политической поддержки ЕС и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит провокации в Донбассе, не пытаясь скрывать своих агрессивных намерений.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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