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Трамп: Хороши те союзники, которые не злоупотребляют дружбой с США

Политика

В том числе и в торговой сфере

Трамп: Хороши те союзники, которые не злоупотребляют дружбой с США
Дональд Трамп

Вашингтон, 25 декабря 2018, 06:04 — REGNUM  Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу нравятся союзники США, но до тех пор, пока они не злоупотребляют хорошим отношением со стороны Вашингтона, написал американский лидер в Twitter.

Американский президент опроверг заявления «некоторых сенаторов» о том, что он не ценит союзников США. Напротив, он ценит союзников, они ему нравятся.

«В то же время мне не нравится, когда многие из этих самых стран злоупотребляют дружбой с Соединенными Штатами, как в сфере военной защиты, так и в торговле», — говорится в сообщении Трампа.

Напомним, очередное обострение внутри политической элиты США вызвано решением Трампа вывести войска из Сирии и частично из Афганистана. На этой волне прозвучали заявления об отставке, в том числе со стороны министра обороны Джеймса Мэттиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря, комментируя отставку Мэттиса, Трампа заявил:

«Мы существенно финансируем армии многих весьма богатых стран мира, которые при этом используют США и наших налогоплательщиков в своей торговле. Генерал Мэттис не видел в этом никакой проблемы. Я — вижу, и надо ее исправить!»

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о причинах отставки Мэттиса: Он тратил деньги на армии других стран

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