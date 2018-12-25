Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Москва, , 06:00 — REGNUM Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.

Сообщается, что американец доставлен в Москву в соответствии с решением Анадырского городского суда. Суд постановил переместить Мартина в Центр временного содержания иностранных граждан. Его сопроводили на самолете в Москву до того момента, как будут подготовлены документы для его возвращения в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего в Россию на рыбацкой лодке. Сообщалось, что американец попросил политического убежища, однако пограничники заподозрили у него психическое расстройство.

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