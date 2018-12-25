Вторник, 25 Декабря 2018 года
07:30:04 МСК

Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Политика

Он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан

Москва, 25 декабря 2018, 06:00 — REGNUM  Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.

Сообщается, что американец доставлен в Москву в соответствии с решением Анадырского городского суда. Суд постановил переместить Мартина в Центр временного содержания иностранных граждан. Его сопроводили на самолете в Москву до того момента, как будут подготовлены документы для его возвращения в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего в Россию на рыбацкой лодке. Сообщалось, что американец попросил политического убежища, однако пограничники заподозрили у него психическое расстройство.

Читайте ранее в этом сюжете: Приплывшего на Чукотку американца обследуют медики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить