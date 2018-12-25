ООН обеспокоено смертью девочки из «каравана мигрантов»

Нью-Йорк, США, , 05:28 — REGNUM США следует провести тщательное расследование причин смерти семилетней девочки из «каравана мигрантов», которая умерла в Соединенных Штатах, заявил спецдокладчик ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес, сообщает пресс-служба Верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно заявлению Моралеса, власти США должны обеспечить детальное и открытое расследование смерти девочки. При этом Соединенным Штатам необходимо обеспечить ее родственникам доступ к материалам дела и правосудию, а также предоставить ей юриста, способного говорить на их родном языке. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прекратить практику лишения детей свободы из-за их миграционного статуса, а также реформировать свою миграционную систему.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря на границе США и Мексики скончалась семилетняя девочка из Гватемалы, которую задержали американские пограничники. Во время задержания она была со своим отцом в составе группы нелегальных мигрантов. Отец ребенка жаловался на плохое самочувствие дочери, однако ей не оказали своевременную медицинскую помощь. К прибытию врачей девочка уже скончалась.

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