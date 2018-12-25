Кедми: демократия — это равный доступ всех к образованию минус деньги

Москва, , 05:14 — REGNUM Более или менее приемлемой демократия может быть только в том случае, если все граждане будут иметь равный доступ к образованию и информации при полном исключении денег из выборного процесса, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Если общество стремится к демократии, оно должно предоставить равные права всем вне зависимости ни от чего: ни от места жительства, ни от доходов, ни от семьи. Второе, оно должно определить верховенство закона… Третье, оно должно исключить деньги и административный резерв из всех процессов выборов… иначе это искажение демократии», — заявил Кедми, отметив, однако, что и в этом случае не факт, что к власти придут люди ее достойные, а не популярные.

По его словам, Китай совершенно никакого отношения к западной демократии не имеет, однако именно там сейчас действует наиболее эффективный механизм отбора людей во власть. То же, что сейчас навязывается под видом демократии, ею не является, но наоборот, искажает волю народа, оболванивает его, играет в популизм и не приводит к власти людей, которые ее достойны и способны решать проблемы государства.

Как заявлял также Кедми, современная демократия западного образца — это выборы без выборов из навязанного «ассортимента» кандидатов в ситуации, когда народ в большей своей части отчужден от образования и информации, а также денег для определения политической повестки дня.

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