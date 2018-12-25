Кедми: современная западная демократия — это выборы без выборов

Москва, , 05:01 — REGNUM Современная западная демократия — это выборы без выбора людьми, неспособными выбирать, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Демократия в чистом виде подразумевает равенство возможностей, которое не зависит ни от пола, ни от происхождения, ни от богатства, ни от семьи, ни от принадлежности к власти. Такого не существует. Что касается западной демократии, там у кого денег больше, тот и определяет власть», — заявил Кедми.

В особенности, по его словам, это проявляется в США, где все властные структуры определяются деньгами. В этой ситуации человек, у которого недостаточно денег просто не может попасть во власть.

«Бесславный конец афинской демократии говорит о том, что народ по природе своей не может определить правильное решение проблем, которые стоят перед народом… Поэтому Римская Республика… тоже закончила так, как она закончила. А когда начали выбирать все… которые не имеют информации, не имеют образования, и когда информация стала под цензурой, как сегодня на Западе… они выбирают, когда у них нет выбора, им предлагают ассортимент, к которому они не имеют никакого отношения», — заявил Кедми.

По его словам, в этой ситуации к власти стали приходить люди, которые не способны вырабатывать правильные решения в духе повестки дня, поскольку их выбирают люди с недостаточным образованием, недостаточной информацией и без способности правильно выбирать при отсутствии реального выбора.

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