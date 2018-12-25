Про Афганистан и войну, сдержавшую нашествие хаоса

Мария Выбойщик, , 09:23 — REGNUM

25 декабря исполняется 39 лет со дня начала Афганской войны — десятилетнего вооруженного конфликта, в котором на стороне правительственных войск Афганистана воевали советские военнослужащие, а на стороне афганских моджахедов — наемники блока НАТО.

Афганская война завершилась без малого 30 лет назад, но информационная война вокруг этой темы не утихает, как и сама гражданская война в Афганистане. Потому что внутриафганский конфликт нужен странам НАТО, и в частности — крупнейшему игроку — Соединенным Штатам, что бы ни говорили в Вашингтоне.

«Место» Афганистана на политической карте

С одной стороны, Афганистан — это место, за которым закрепилась «дурная» репутация. Отсюда по всему миру идет наркотрафик. Это страна, больная исламизмом: здесь буквально каждый день происходят теракты. Террористы в Афганистане не просто делают что хотят. С ними приходится считаться как с политической силой.

С другой стороны, Афганистан — это страна, которую так и не удалось подчинить ни одной из европейских держав. И Афганистан — это не только террористы, исламисты, владельцы маковых плантаций и политики. Афганистан — это еще и люди, которые тоже хотят жить: рожать и учить детей, уважать свою историю. И уж точно не хотят быть разменной монетой чужеземных политиков.

Для России Афганистан всегда был союзником. СССР по просьбе Кабула оказал военную помощь, введя в 1978 году ограниченный контингент. И сейчас Россия делает всё, чтобы нейтрализовать давление на Кабул со стороны Запада и помочь этой стране в политическом урегулировании.

Почему нужно говорить об Афганкой войне?

Акцентируя внимание на Афганской войне, отмечу, что своих союзников в военных конфликтах поддерживал отнюдь не только Советский Союз. Не говоря уже о том, что сейчас в Сирии воюют «все, кому не лень» (применяется термин «прокси-война»), и только российские военные находятся там легитимно, по просьбе законного правительства.

Но именно против Советского Союза факт Афганской войны использовался как очень мощный инструмент информационной войны. Не будет преувеличением сказать, что именно клевета, мифы и вся диссидентская информационная грязь стали одним из ударов, разрушивших Советский Союз.

До сих пор, говоря об участии СССР в Афганской войне, политики «поджимают губы», возможно, и потому, что чувствуют неуверенность. Тема Афганской войны в России остается «невыигрышной», потому что разбор ее сути — причин, хода войны и особенно потерь и неудач — тянет за собой слишком многое, над чем не хочется задумываться политикам, что не хочется признавать и что порой просто не вяжется с теперешней системой ценностей властей.

А ведь Афганская война — это не Ледовое побоище. Во-первых, она длилась почти десять лет, во-вторых, по официальным данным, в ней погибли 15 тысяч советских военнослужащих, и, наконец, те, кто вернулся, не просто живы и не просто всё помнят. Это зрелые люди, о подвиге которых мальчишкам и девчонкам напоминают их ордена и медали на парадах в День Победы.

Если брать взгляд «изнутри», из современной России, то желание отмахнуться от темы «Афгана» или замалчивать ее — это слепота, узость ценностей. Игра на этой теме против СССР — омерзительная неблагодарность, рабское отсутствие связи с исторической судьбой страны. Непонимание же причин и целей игроков, то есть тех, кому выгодно — это беспомощность и в конечном итоге геополитический проигрыш.

Кому был и будет нужен хаос в Афганистане?

Нестабильность в Афганистане, который называют «солнечным сплетением Евразии», гарантирует проблемы для соседей. Ко времени начала Афганской войны одним из соседей этой страны был СССР. После Апрельской революции 1978 года в Афганистане назревал взрыв, рассчитанный не только на окончательное разрушение государственности, но, и это главное, на удар по Советскому Союзу.

Как рассказывал («Суд времени», выпуск 10) президент Фонда национальной и международной безопасности Леонид Шершнев (за выполнение воинского долга в Афганистане отмечен орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине» III ст., орденом Красного Знамени), в Афганистане в это время были «мятеж и война с участием в ней самых многосторонних сил».

«И сами по себе эти мятеж и война, несомненно, представляли угрозу для Советского Союза и окружающих стран», — заявил Шершнев.

Он подчеркнул, что «помощь США оппозиции» началась до введения советских войск в Афганистан. В мае 1978 года, «спустя всего месяц после апрельской революции, заседал совет национальный безопасности США, который принял решение об оказании мятежникам политической и материальной помощи».

«И сразу после этого на территории Пакистана начали создаваться лагеря для подготовки мятежников», — добавил Шершнев.

Ненавидящие советские ценности участники современной информационной войны обычно приводят два «железных» аргумента — жертвы (вернее, «неоправданность жертв») и всплеск терроризма после вывода ограниченного контингента (декабрь 1989 года).

На первое «обстоятельство» якобы указывает то, что СССР ничего не угрожало, хотя не только решение Москвы в 1978 году о вводе войск указывает на угрозу, не только советские и российские эксперты опровергают этот миф, но и сам Запад признает, что загодя готовил моджахедов в Пакистане, чтобы устроить Советскому Союзу «свой Вьетнам».

Что касается второго обстоятельства, то разгул терроризма после выхода советских войск действительно произошел. Но тогда неизбежен вопрос, почему терроризм не был остановлен «доблестным» американским контингентом, который пребывает в Афганистане все эти годы?

Очевидно, что развал афганского государства хотела остановить Москва, но этого категорически не хотели в Вашингтоне, поддержавшем исламскую революцию в Иране, финансировавшем пакистанские спецслужбы и лагеря подготовки моджахедов, взрастившем террористические организации, в том числе «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эта история продолжается и по сей день. Только теперь Вашингтону еще интереснее, чтобы Афганистан не мог выбраться из хаоса, потому что, помимо России, он «сдерживает» еще и своего главного врага — Китай, в чью сферу влияния водят и Афганистан, и Пакистан.

Другое дело, что в американской игре появились новые участники, и выбранный в 2016 году президент Штатов, по-видимому, не имеет такого интереса от наркотрафика, который был у предыдущих американских игроков. Его решение сократить военное присутствие в Афганистане злит его противников — лиц, «более заинтересованных».

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С кем Афганистан и кто с Афганистаном?

В октябре в Афганистане прошли парламентские выборы. Примечательно, что их окончательные итоги до сих пор не обнародованы. Афганский избирком медлит, проверяя информацию о массовых фальсификациях.

Отметим, что вся избирательная кампания, которую неоднократно переносили, проходила на фоне продолжающейся гражданской войны. К тому же американцы «ошибочно обстреляли» (и это не первый случай) в мирных жителей.

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20 апреля 2019 года в Афганистане состоятся выборы президента, три дня назад уже началась регистрация кандидатов. Вряд ли это событие сильнее повлияет на жизнь афганцев, чем внешние факторы — такие как американский частичный вывод войск, который готовится сейчас и который будет использован радикальными исламистами как повод для предъявления своих условий «мира» на международном уровне.

В любом случае России, как и Советскому Союзу в свое время, приходится помогать Афганистану. Российской стороной неоднократно проводились встречи в Московском формате, которые, надо отметить, не жалуют американские коллеги. Всё это показывает, что без России Афганистан не сможет выпутаться из беды, которую западные «партнеры» постараются продлить.

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