Третьяков: современная демократия превратилась в декорацию для диктатуры

Москва, , 04:36 — REGNUM Буржуазная демократия превратилась в диктатуру меньшинств под маской демократии, то есть своей полной противоположностью, заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Когда нужна была широкая легитимация, то подключили значительную часть населения… подключили всё общество, женщин, и оказалось, что к демократическим институтам подключили массы людей. А у них с правящим классом очень много расхождений по многим вопросам… Поэтому правящий класс стал сознательно игнорировать, он демократические институты превратил в демократические декорации» — заявил эксперт.

После того, как народное большинство стало использовать демократические институты для отстаивания своих прав, правящий класс начал использовать в своих интересах меньшинства в качестве противовеса большинству, устанавливая тем самым «демократию меньшинств», полагает Третьяков.

«Система не просто обветшала, она извратилась, она вывернулась наизнанку, она стала антидемократической по сути своей», — подвел итог гость студии.

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