Россия наращивает вооружение и повышает прозрачность торговли: Радио REGNUM

Москва, 25 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
- В России отреагировали на заявление Лукашенко о «небратском» отношении;
- Российская армия — мировой лидер по современному оружию;
- Медведев сменил главу Росстата;
- В России будут маркировать все товары массового спроса;
- В России взяточников становится больше.
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