Стратегию национальной безопасности Молдавии обвели вокруг Додона

Кишинёв, , 03:03 — REGNUM Конституционный суд Молдавии, состав которого за две недели обновился наполовину, признал законным принятие парламентом страны Стратегии национальной безопасности Молдавии без ее одобрения президентом Игорем Додоном. Как передает корреспондент ИА REGNUM, суд постановил, что президент, хоть и является главнокомандующим вооруженным силами, не имеет компетенций, связанных с принятием и утверждением документов в области национальной обороны, и это — эксклюзивная компетенция парламента.

Парламент Молдавии в июле 2018 года принял Стратегию национальной безопасности, внесенную прежним президентом Николаем Тимофти. Перед рассмотрением Додон попытался отозвать ее из парламента, но парламентское большинство не обратило на это внимания и приняло документ. Тогда Додон обратился за разъяснением в Конституционный суд.

Ранее, отметим, Додона фактически лишили влияния на армию — молдавские военные регулярно участвуют в учениях НАТО вопреки позиции «главнокомандующего». Также его «обошли» при назначении нового министра обороны — указ о назначении по решению КС вместо Додона подписал спикер Андриан Канду.

Стоит отметить, что КС Молдавии, как и все институты власти в Молдавии, включая президента Додона, находятся под контролем лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка. А кукольное и заведомо проигрышное «противостояние» с Плахотнюком по отдельным вопросам Додон разыгрывает для своих «партнеров» в Москве.