В Киеве спохватились: Разрыв Договора о дружбе с РФ – полная потеря Крыма

Киев, , 01:31 — REGNUM Разрыв Киевом Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией лишает Украину аргумента в пользу «украинского» Крыма, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает «Главред».

По словам украинского эксперта, не нужно было отменять весь договор, потому что в нем были положения, выгодные Украине. Нужна была частичная денонсация, а не полный разрыв.

Он отметил, что в свое время при подготовке этого соглашения «ставился вопрос о четком определении границ нашего государства, включая Крым». И именно на момент подписания договора и Москва и Киев признали, что Крым — часть Украины.

«А если мы разрываем эту сделку, РФ очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», — сказал Маломуж.

«Это позволит России утверждать, что Крым принадлежит ей, что нет четко определенных границ, нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Крым — украинский», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о прекращении действия российско-украинского договора было принято Киевом в начале декабря. Соответствующий закон был подписан украинским президентом Петром Порошенко 10 декабря.

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