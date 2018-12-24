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«Мир в опасности, пока существуют Соединённые Штаты Америки» — Коротченко

Политика

«Будет сделана ставка и делается ставка на превентивный первый удар»

Москва, 24 декабря 2018, 23:50 — REGNUM  Ядерное оружие стало рассматриваться правящими кругами США в качестве допустимого в военных конфликтах. Об этом 24 декабря заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мир в опасности, пока существуют Соединённые Штаты Америки. Сегодня ядерное оружие рассматривается правящими кругами США в качестве допустимого в военных конфликтах», — заявил Коротченко.

По мнению эксперта, тому поспособствовало несколько причин, но в первую очередь «снизился интеллектуальный потенциал политиков» и «ушла та генерация американских политиков, которые понимали страх и ужас ядерной войны».

«У них инстинкт (самосохранения) заменяется жаждой выхватить кольт и выстрелить в лоб. Они сегодня анализируют и говорят, что система ПРО Америки неэффективна против, собственно, стратегических ядерных сил Российской Федерации. Поэтому будет сделана ставка и делается ставка на превентивный первый удар», — пояснил он.

В частности, появление ядерных зарядов малой мощности, которыми планируется оборудовать в недалёком будущем американские стратегические подлодки — это одна из составляющих сценария ведения ядерной войны против России в Европе, добавил эксперт.

Ранее в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о том, что если «что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты».

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Ядерное оружие
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