Искушение нанести ядерный удар: «Американцы совершают большую ошибку»

Москва, , 23:48 — REGNUM В США активно обсуждают идею нанесения превентивного ядерного удара. Об этом 24 декабря заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Американцы сегодня совершают очень большую ошибку: им кажется, что путём комбинирования новых вооружений, выхода в космос, создания позиционных районов ПРО, а, самое главное, имея потенциал первого удара, у них появляется искушение. Ударить раз и всё — поставить финальную точку», — заявил Коротченко.

«Дальше либо Россия капитулирует, либо не сможет ответить, либо удар будет ослабленный и они его смогут перехватить. И рождается новая политическая реальность: единственный сверхгегемон — США», — описал он.

Именно с этой целью Вашингтон делается ставку на внедрение ядерных зарядов малой мощности, которые в будущем установят на американские стратегические подлодки. Однако несмотря на все ухищрения, ответный сопоставимый удар по США будет неминуем, уверен эксперт.

«Пуск баллистической ракеты с подводной лодки будет восприниматься как акт начала ядерной войны. Вне зависимости от того, стоят ли там обычные заряды или нет», — указал он.

Складывается очень опасная ситуация, когда они сочтут, что возникнет такая возможность (превентивного удара). Мы не знаем, нажмут на курок или не нажмут. Но мы окажемся в ситуации, когда к нашему виску будет представлен револьвер. И мы не знаем, что у них в голове!» — добавил Коротченко.