Опубликовано письмо моряка ВМС Украины, арестованного в Керченском проливе

Киев, , 23:47 — REGNUM Один из арестованных в Керченском проливе украинских моряков, нарушивших границу России, передал письмо с описанием условий своего содержания, сообщила 24 декабря на своей странице в Facebook журналистка телеканала UATV.

Моряк ВМС Украины Андрей Эйдер непатриотично написал письмо на русском языке, в котором сообщил, что в камере тепло, есть холодильник, электрочайник и книги.

«Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже», — написал Эйдер. При задержании на российской границе он получил несколько легких ранений, которые, по его словам, «затягиваются» и дело идет к поправке.

Кроме того, Эйдер надеется на «скорейшее политическое решение», которое позволит ему побыстрее вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России, игнорируя требования российских пограничников.

Для их задержания пришлось открыть огонь. В результате три моряка из 24 находившихся на борту кораблей получили легкие осколочные ранения.

Заведено уголовное дело. Арестованные моряки, среди которых двое сотрудников СБУ, содержатся в СИЗО «Матросская тишина».

Читайте ранее в этом сюжете: Британский корабль в Черном море под Рождество Украину спасать не будет