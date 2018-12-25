Николаев: 2019 год – «период обновления»

Чебоксары, , 09:36 — REGNUM 2019 год — период обновления «человеческой деятельности», что продиктовано внешнеполитической и внутренней экономической ситуацией. В такое время действия каждого человека «имеют значение и вносят свой вклад в общую картину мироустройства «завтра». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил в канун наступающего Нового года депутат Госдумы, лидер чувашского отделения «Справедливой России» Олег Николаев.

«Обдумывая слова поздравления с наступающим 2019 годом для читателей ИА REGNUM, мысли невольно полетели далеко в заоблачные дали. Наверное, это вызвано тем, что хочется сказать что-то особенное, но при этом очень близкое и родное для каждого человека.

Новый Год для каждого из нас связан с заветными желаниями, волшебством и чудесами, а главный герой — Дед Мороз — не просто волшебник и маг, а великий дух, покровительствующий обновлению. Истоки этого явления уходят в христианские писания о Святом Николае Чудотворце, которого очень чтили на Руси. На мой взгляд, и внешнеполитическая, и внутренняя экономическая ситуация говорят о том, что именно обновление выходит на передний план человеческой деятельности. Это и новый технологический уклад, и цифровые технологии, и иные современные веяния в организации деятельности человека.

В такое время действия каждого человека имеют значение и вносят свой вклад в общую картину мироустройства «завтра». Наиболее точно сказано об этом в выражении: «Взмах крыла бабочки в Америке, рождает бурю в Китае», — сказал Олег Николаев.

Своим землякам он пожелал «следовать нашим исконным традициям»:

"Быть усердными, делать своё дело таким образом, чтобы итог приносил удовлетворение и желание творить дальше, любить свою Родину и чтить традиции и культуру наших дедов и прадедов. Но самое главное — помнить, что чудеса случается с теми, кто в них верит.

И, следуя словам Соломона о том, что «все в наших руках», творить свой Новый год и сам праздник таким, каким хочется. Ведь радость, благодушие, стремление к переменам — главные атрибуты новогоднего обновления невозможно омрачить никакими внешними обстоятельствами. С наступающим Новым годом!».