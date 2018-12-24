Трамп: Саудиты согласились дать денег на восстановление Сирии

Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия планирует выделить крупную сумму на восстановление Сирийской Арабской Республики. Об этом Трамп написал сегодня, 24 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трамп пишет, что саудиты согласились выделить некоторые финансовые средства на послевоенное восстановление Сирийской Арабской Республики. Он также радуется, что теперь эти средства не нужно будет выделять США.

«Разве не прекрасно, когда богатейшие страны помогают в восстановлении своим соседям вместо великой страны, США, которая находится в 5 тыс. миль оттуда», — написал президент США.

Он с радостью благодарит руководство Саудовской Аравии за такое решение.

О каком именно восстановлении идет речь пока не очень понятно. Известно, что и США и Саудовская Аравия всецело поддерживали «оппозиционные» и террористические группировки, которые воевали против законных властей Сирии. Сейчас в Арабской Республике остаются небольшие анклавы, которые все ещё контролирую террористы или силы, называющие себя оппозицией. Они держаться исключительно из-за того, что их напрямую прикрывают американцы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп объявил о победе над террористами в Сирии и заявил, что американские войска будут выведены из этой страны.