В сирийской провинции Хама боевиками ранен военнослужащий

Хама, Сирия, , 22:51 — REGNUM Боевики из Идлибской зоны деэскалации продолжают обстреливать населенные пункты прилегающих сирийских провинций, сообщил 24 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В ходе брифинга Сергей Соломатин рассказал, что в результате обстрела одного из поселений провинции Хама был ранен военнослужащий сирийской армии.

Кроме того, за сутки были обстреляны шесть населенных пунктов провинции Латакия, шесть поселений в провинции Хама и два района города Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению Идлибской зоны от боевиков была отменена по просьбе президента Турции, предложившего свой вариант решения «проблемы Идлиба».

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