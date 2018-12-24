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В сирийской провинции Хама боевиками ранен военнослужащий

Политика

Российский Центр по примирению фиксирует новые нарушения в Идлибской зоне деэскалации

Хама, Сирия, 24 декабря 2018, 22:51 — REGNUM  Боевики из Идлибской зоны деэскалации продолжают обстреливать населенные пункты прилегающих сирийских провинций, сообщил 24 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В ходе брифинга Сергей Соломатин рассказал, что в результате обстрела одного из поселений провинции Хама был ранен военнослужащий сирийской армии.

Кроме того, за сутки были обстреляны шесть населенных пунктов провинции Латакия, шесть поселений в провинции Хама и два района города Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению Идлибской зоны от боевиков была отменена по просьбе президента Турции, предложившего свой вариант решения «проблемы Идлиба».

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Война в Сирии
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