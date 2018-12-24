Британский корабль в Черном море под Рождество Украину спасать не будет

Бухарест, , 22:34 — REGNUM Разведывательный корабль британского Военно-морского флота HMS Echo, находящийся в Черном море, ушел на рождественские праздники из Одессы в румынский порт Констанца, сообщает 24 декабря Интерфакс-АВН со ссылкой на местные СМИ.

Ранее 17 декабря HMS Echo вошел в Черное море. Позднее, в порту Одессы, его посетил британский министр обороны Гэвин Уильямсон и ненадолго впустил на его палубу своего украинского коллегу Семена Полторака.

По словам Уильямсона, визиты кораблей британского военно-морского флота в эту акваторию являются демонстрацией «нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море».

«Это не море России, это международное море», — добавил Уильямсон.

Напомним, после провокации ВМС Украины у Керченского пролива Уильямсон объявил, что в Черное море направится гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ HMS Echo и обещал оказать Украине помощь в подготовке ее вооруженных сил.

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