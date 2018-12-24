Победа США, которая выглядит, как поражение

Александр Запольскис, , 23:42 — REGNUM

Подведение российских внешнеполитических итогов 2018 года, безусловно, требует аналогичного обзора результатов деятельности «наших зарубежных партнеров», в первую очередь, заокеанских. Тем более, что под занавес года у них произошел ряд особенно громких событий.

Президент США подписал распоряжение о полном выводе американских войск из Сирии, чем подвел итоговую черту в затянувшемся военном противостоянии между Вашингтоном и Дамаском. Ставка на «они не посмеют» — не сыграла. Столкнувшись с близкой перспективой действительно оказаться в непосредственном пехотном огневом контакте с САА под руководством русских «военных советников» без традиционной поддержки с воздуха после поставки ЗРК С-300 в Сирию, политическое руководство страны США предпочло судьбу не испытывать. Уж слишком расклад оказался не в пользу американской армии. Точно так же готовится вывод американского экспедиционного корпуса из Афганистана.

К слову сказать, командование вооруженных сил США смотрело на проблему сильно иначе, требуя компенсировать слабость не отводом сил, а, наоборот, их решительным наращиванием. Но Трамп генералов «сломал через колено», не просто приняв отставку главы Пентагона генерала Мэттиса, а выгнав его досрочно. Предполагалось, что он оставит свой пост в конце февраля 2019 года, однако пресс-служба Белого дома сообщила о назначении нового министра обороны уже с 1 января. Им станет заместитель Мэттиса — Патрик Шанахан, в отличие от своего предшественника, являющийся лицом сугубо гражданским. Он вообще профессиональный военный лоббист.

И вот так у США дела обстоят практически во всем. Разрекламированная победа Трампа над Ким Чен Ыном обернулась простым и громким бульком. Заставить КНДР отказаться от ядерного оружия не вышло. Каких-либо серьезных договоренностей о его ограничении также не достигнуто.

Выход из иранской ядерной сделки лишь усилил разброд и шатания в рядах американских союзников. Крупные корпорации, вроде Total, приструнить получилось, однако прогнулись не все из них, а лишь сильно зависимые от американского сбытового или финансового рынков. Остальные отошли в тень и поддержали европейский проект «отдельной SWIFT», подрывающий могущество доллара как главной мировой валюты.

Продолжать грабить Европу через разного рода санкции еще пока выходит. В течение 2017−2018 годов европейские компании выплатили Минфину США в сумме около 35−40 млрд долларов. Однако ЕС тоже начал больно огрызаться. К примеру, за нарушение правил конкуренции Еврокомиссия выписала Google штраф в 4,34 млрд евро (почти 5 млрд долларов), а Германия на днях запретила Apple продавать на территории страны некоторые модели ее смартфонов, тем самым лишив «яблочников» примерно 4% годовой выручки.

Явно зашла в тупик санкционная война с Китаем. С одной стороны, Вашингтон реализовал схему таможенных запретов, создающую из ничего порядка 40−43 млрд долларов в год на одних пошлинах. В рамках зеркальных мер Пекин перекрыть их встречными запретами не может. Иначе придется отказаться от норм ВТО, чего китайцы делать по целому ряду причин не хотят. Но они тоже нашли инструменты «несимметричного» ответа через создание сложностей в деятельности ведущих американских корпораций. Первыми под раздачу попали тоже «ребята» из Купертино. Да и с захватом заложников у Белого дома не заладилось. Китайские власти тут же продемонстрировали аналогичное умение.

Список американских неудач этого года можно продолжать еще долго. Утрата позиций на Ближнем Востоке, паралич НАТО, откровенный провал попыток блокирования российских газовых проектов в Европе. Все выглядит одним сплошным американским поражением, и в определенном смысле им оно и есть. Однако следует признать, все перечисленное является лишь самым верхним слоем происходящего, его чисто тактической стороной.

Стратегически трамповская программа «Сделаем Америку снова великой» изначально предполагала переформатирование глобального миропорядка под новые реалии бытия, с самого начала предполагающие слом привычных традиционных механизмов, прежде всего, экономических.

На протяжении более четверти века, а то и вообще начиная с конца 60-х, в мире существовали два глобальных очень емких и самых богатых рынка, на которые замыкалось абсолютное большинство международной торговли: американский и европейский. С заметным отрывом за ними шли Азия и Ближний Восток. Сейчас с Ближним Востоком большие сложности, Иран достаточно успешно изолирован, а Евросоюз практически обезглавлен.

Падение Меркель лишило ЕС главного драйвера позитивных политико-экономических преобразований. Социальный бунт «желтых жилетов» ставит под большой вопрос сохранение Макрона, хоть и разительно уступающему немецкому канцлеру, тем не менее остающемуся последним из могикан действительно большой общеевропейской политики. С его уходом закончится целая эпоха. Сумеют ли претендующие на независимость экономические кланы Европы вернуть ей политическую, а тем более глобальную субъектность, очень большой вопрос.

Таким образом, хоть и не без серьезных проблем, тем не менее, говоря по-военному, размен пространства на время Трамп произвести сумел. Он переподписал на новых условиях торговый договор с Канадой и Мексикой, тем самым сформировав фундамент будущего самодостаточного и изолированного американского экономического кластера. Правда, история с задержанием финдиректора Huawei сейчас проверяет USМCA на прочность. Канадцы сохраняют надежду как-нибудь усидеть на двух стульях, и Китай этим пользуется с целью создания своего рода «задней двери» в американский кластер.

Однако в целом отступление США на заранее подготовленные позиции происходит в общем соответствии с генеральным планом. Масштаб гражданских беспорядков в Европе расширяется, тем самым формируя угрозу разрушения европейского рынка. Тут следует напомнить, что на него завязаны перспективы экономического развития Китая, Ирана и России. Сдувание объема мировых платежей в долларах происходит, но в целом развивается неспешно, оставляя американцам еще довольно обширные возможности экономического и юридического давления на конкурентов в свою пользу. Например, стараниями Минфина США корпорация Boeing уже на треть превзошла Airbus по текущему объему предзаказов. Да и рейдерский наезд на Дерипаску прошел вполне успешно.

Так что в целом для Белого дома 2018 год заканчивается тоже хорошо. Другое дело, что все достигнутые результаты не являются окончательными, они есть всего-навсего шаги на пути к глобальной цели — формированию устойчивой конструкции нового миропорядка, и до результата тут еще идти и идти.

Самое главное, в подвешенном состоянии остается перспектива возвращения в США реального производства транснациональных корпораций. Тут все остается очень зыбким и неопределенным, главы ТНК гораздо больше обещают, чем на самом деле делают. Хотя Трампу и удалось некоторых из них подвигнуть на закрытие так называемой «нераспределенной прибыли».

Этот прием позволял международным деловым структурам легально держать огромные суммы в неоконченном состоянии на зарубежных счетах, тем самым без всяких для себя негативных последствий, откладывая начисление и выплату налогов. Советы директоров хотели посмотреть — чья возьмет. Существовал весомый шанс выторговать налоговые льготы и прочие преференции. Судя по начавшемуся процессу перевода «незакрытых денег» в американские штаб-квартиры, Трамп их все-таки продавил.

Вот только деньги пока не выливаются в перенос заводов, без чего былого величия Америке не видать как собственных ушей. И сможет ли президент США их заставить — будет решаться в течение 2019 года. При неудаче Соединенным Штатам грозит, пожалуй, самый серьезный внутренний кризис со времен их Гражданской войны.

Сложность заключается еще и в том, что отставка генерала Мэттиса, а также ряда других ключевых лиц, включая главу администрации Белого дома, окончательно оставила Трампа без прежней команды. В его окружении больше не осталось людей, с которыми он пришел на президентские выборы в 2016 году. Подхваченные на замену выбывших новые лица зачастую носят компромиссный характер и местами даже являются своего рода уступками противнику, что сильно связывает руки и ограничивает политические возможности.

Впрочем, решительность, с которой Трамп буквально выкинул Мэттиса, и легкость, с которой он заменил военного на откровенного корпоративного лоббиста, указывают, что порох в пороховницах у хозяина Овального кабинета все еще имеется. Стоящие за ним деньги достаточно сильны и надежду на успех переформатирования мира и самой Америки вполне сохраняют. Так что перечисленное выше это не поражение, а арьергардные бои, пока основные силы совершают стратегический маневр. Основное сражение в битве все еще впереди.