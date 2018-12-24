Нетаньяху подтвердил назначение досрочных выборов в Израиле

Иерусалим, , 22:48 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение правительства провести в стране досрочные выборы, 24 декабря передает агентство Reuters.

«Думаю, избиратели точно понимают, что мы сделали для Израиля. Мы собираемся попросить у избирателей поручение продолжать вести Израиль по нашему пути», — заявил Нетаньяху соратникам из партии «Ликуд».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 декабря израильские СМИ заявили о планах правящей коалиции провести досрочные выборы 9 апреля 2019 года для «преодоления внутренних разногласий».

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