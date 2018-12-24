Глава района в Новгородской области не хочет оставлять пост из-за детсада

Окуловка, Новгородская область, , 21:46 — REGNUM Глава Окуловского района Новгородской области Сергей Кузьмин не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 24 декабря, на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя последнее в уходящем году расширенное совещание в администрации района.

«Жители района и депутаты районной думы доверили мне руководить районом и только им решать, работать мне главой или нет!» — заявил он.

На выездном заседании правительства Новгородской области, которое состоялось в мэрии Великого Новгорода 21 декабря, губернатор региона Андрей Никитин обвинил администрацию Окуловского района во главе с Сергеем Кузьминым в срыве сроков строительства детского сада.

Отмечалось, что региону придётся вернуть в федеральный бюджет 65% средств, направленных на строительство детских садов в Великом Новгороде и Окуловке, но если для детских садов Великого Новгорода эти суммы возможно вернуть через резервный фонд правительства РФ в 2019 году, так как контракты на строительство с подрядчиками заключены, то для Окуловки такой возможности не будет — нет подписанного договора.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин признал, что ситуация со сроками строительства детских садов в регионе схожая с другими субъектами России, так как Министерство просвещения РФ приняло решение достаточно поздно. При этом особое внимание глава региона обратил на ситуацию в Окуловке. Никитин заявил, что, несмотря на заверения главы района, обязательства перед жителями Окуловского района выполнены не будут.

«Из-за плохой организации работы мы потеряли возможность построить детский сад в Окуловском районе, и причина этих действий — работа Окуловской администрации», — заявил Никитин, предложив каждому оценить свою меру ответственности.

Он также заявил, что его не устраивает ситуация, когда «муниципальные руководители фактически вводят меня в заблуждение».

«Отвечать за действия одного из наших коллег будет вся область», — заявил губернатор.

По словам вице-губернатора Ольги Колотиловой, из-за незаключённого контракта в Окуловке вернуть в федеральный бюджет придётся 20,3 млн рублей. Кроме того, вернутся в федеральный бюджет и средства, выделенные в 2018 году на все три детских сада в Великом Новгороде, но их региональные власти рассчитывают вернуть: речь идёт о сумме в 58 млн рублей за детский сад в микрорайоне «Ивушки» (контракт заключен 8 ноября 2018 года), 67 млн рублей за детский сад в Псковском микрорайоне (контракт заключен 17 декабря 2018 года) и около 68 млн рублей за детский сад в Северном микрорайоне, контракт на строительство которого так же ещё не заключен из-за оспаривания результата аукциона в ФАС. При этом власти региона надеются, что по этому детскому саду контракт всё-таки будет заключен до конца 2018 года, а значит появится возможность вернуть федеральные средства в 2019 году.

Всего на пять детских садов в Новгородской области из федерального бюджета будет направлено 592 млн рублей.

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Свою позицию по вопросу строительства детского сада глава Окуловского района Сергей Кузьмин подробно изложил в Facebook. Он сообщил, что о необходимости нового детского сада районные власти заявляют областным властям с 2012 года. В 2018 году Окуловский район вступил в программу строительства детских садов с готовым проектом, привязанным к местности и готовностью серьёзно софинансировать стройку — на сумму до 68 млн рублей (всего проект оценивается в 136 млн рублей). Однако в процессе, по словам главы района, оказалось, что имевшийся проект детского сада использовать нельзя, а в градостроительном законодательстве обнаружилась новелла, запрещающая строить детский сад на выделенном для него участке: слишком близко от железной дороги. Все процедуры были запущены заново.

Напомним, Сергей Кузьмин возглавляет Окуловский район Новгородской области с 2015 года. Он был первым главой района в регионе, избранным по новым правилам — по итогам конкурсного отбора после отмены прямых выборов мэра.

Напомним также, что в 2018 году в Новгородской области о конфликте с властями региона заявила экс-глава Чудовского района Лариса Паюк — причиной также стал срыв графиков строительства и штрафы для регионального бюджета. Паюк попыталась переизбраться на свою должность через конкурс, но не прошла отбор.

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