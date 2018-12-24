Клинцевич: Россия готова к рывку в 2019 году

Москва, , 21:47 — REGNUM Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич поздравляет читателей ИА REGNUM с Новым годом. Сенатор настроен оптимистично:

Новый год — это самый любимый народом, самый добрый, самый светлый праздник. В ночь на 1 января, поздравляя под бой курантов своих родных и друзей, мы загадываем желания, свято веря, что все задуманное обернется явью. Да будет так!

Я не сомневаюсь, что новый, 2019 год станет для России, а, значит, и для каждого из нас лучше уходящего. Мой оптимизм — это не пустые фантазии или попытка выдать желаемое за действительное. В его основе лежит многовековой опыт страны, которую не сломили никакие трудности. Нынешние антироссийские санкции — это мелкая пакость по сравнению с тем, что пришлось пережить нашим соотечественникам разных поколений. Сегодня мы действительно готовы к рывку, и я уверен, что у нас все получится — и во внешней политике, а главное — в повышении уровня жизни всех россиян. Берегите Россию! С Новым годом!

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич