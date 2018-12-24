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Меньше половины депутатов Верховной рады регулярно голосовали в декабре

Политика

17 парламентариев вообще не голосовали ни разу за месяц

Киев, 24 декабря 2018, 22:08 — REGNUM  Больше половины депутатов Верховной рады в декабре пропустили половину голосований парламента, сообщает 24 декабря пресс-службы Комитета избирателей Украины (КИУ) на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, половину голосований парламента пропустили 252 депутата, причем из них 61 депутат пропустили более 90% голосований. Также 17 украинских парламентариев вообще ни разу не появились в Верховной раде.

Отмечается, что за месяц в Раде прошло 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 335 голосований.

Напомним, Верховная рада лидирует среди всех европейских парламентов по числу законодательного «спама». В одном украинском парламенте за год регистрируется больше законопроектов, чем во всех европейских парламентах вместе взятых. При этом большинство из законопроектов являются «спамом», то есть не несут в себе реальной смысловой нагрузки.

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Политическая жизнь Украины
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