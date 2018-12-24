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Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Политика

Точная дата визита еще не определена

Анкара, 24 декабря 2018, 21:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп согласился посетить Турцию по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, 24 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению пресс-секретаря турецкого лидера Ибрагим Калина, Трамп намерен посетить Турцию в 2019 году. Точная дата визита еще не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента США Дональда Трампа в Турцию.

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Турция и США
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