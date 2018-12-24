Депутат парламента ДНР: депутаты Рады обслуживают интересы олигархов

Донецк, , 21:53 — REGNUM Верховная рада — арена борьбы между олигархическими группировками, а не место, где принимают важные для народа законы, заявил глава комитета народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский, сообщает 24 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, на Украине идет постоянная борьба между олигархическими группировками, и Верховная рада — одно из мест такой борьбы. Бердичевский отметил, что украинские депутаты не проблемы народа решают, а выслуживаются перед олигархами, занимаются собственным обогащением и пиаром.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, который якобы должен привести к власти «народных представителей». Однако в реальности править страной стали олигархи, заинтересованные в разграблении страны.