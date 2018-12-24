16 лет тюрьмы экс-президенту ПМР Шевчуку: он пожалуется Молдавии и «Европе»

Тирасполь, , 21:26 — REGNUM Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики заочно приговорил экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука к 16 годам колонии строгого режима по пяти эпизодам, включая коррупцию в особо крупных размерах и превышение должностных полномочий. Как передает ИА REGNUM, Шевчука также приговорили к штрафу в размере 600 млн рублей ПМР (около $100 млн).

«На эти деньги можно было бы увеличить зарплаты бюджетникам и пенсии на 20%», — отмечает Первый приднестровский телеканал. Суд также постановил лишить Шевчука всех государственных наград ПМР.

Евгений Шевчук в течение недели имеет право обжаловать приговор. Сам он между тем написал на своей странице в Facebook, что вынесенный ему приговор— «не что иное, как публичное приглашение в политику».

Беглый экс-президент назвал вынесенный приговор «фейком», а тех, кто в этом участвовал — «преступниками». По словам Шевчука, это понимают многие в Молдавии, России и Европе, и он намерен добиваться привлечения к ответственности «исполнителей политической расправы».

Он также считает, что это «старт официального заката» нынешней приднестровской власти. Шевчук также намекнул, что устроит проблемы приднестровским властям и крупнейшему приднестровскому холдингу «Шериф» на международном уровне. «Их время на исходе. Их политика обанкротилась, на очереди их фирмы в Приднестровье, Европе, Украине, Кишиневе и они сами», — заявил экс-президент.

По его словам, «все больше думающих предпринимателей России, Белоруссии, Украины, должностных лиц, да и простых граждан не хотят себя марать контактами» с приднестровскими властями и «Шерифом». «Это понимали и все больше понимают в России и Европе, РМ», — добавил Шевчук.

Евгений Шевчук выехал в Молдавию в конце июня 2017 года, когда Верховный совет принимал решение о снятии с него неприкосновенности. Шевчук находился в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

17 июля 2017 года Шевчука допросили в молдавской генпрокуратуре, после чего завели уголовное дело о подготовке похищения и убийства экс-президента ПМР и членов его семьи. После дачи показаний в молдавской генпрокуратуре Шевчук со своей семьей беспрепятственно покинули Молдавию. Сперва он отправился в одну из стран ЕС, после чего, по распространенной им самим информации, перебрался в Россию.

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