Ближневосточная нефть уже не завлекает американцев

Авигдор Эскин, , 21:11 — REGNUM

В России неиссякаем скептицизм при обсуждении распоряжения президента Трампа вывести из Сирии две тысячи американских солдат. Это может объясняться тем, что сама Россия уже несколько раз побеждала ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и несколько раз выводила войска из Сирии.

Однако приказ президента США обжалованию не подлежит и сомнения не вызывает. О чем свидетельствует неуёмный хор обиженных и возмущённых в Вашингтоне. Критики Трампа говорят, среди прочего: «Это подарок к Рождеству Владимиру Путину». Это не шутка. Безграмотные не в курсе, когда отмечает президент России Рождество. Можно сказать, что у участников толковищ на российском телевидении появились конкуренты.

Мы не можем знать на нынешнем этапе все побудительные мотивы американского президента при принятии решения по Сирии именно сейчас. У нас даже нет его собственного разъяснения. Но мы можем предположить, какие изменения ждут эту охваченную огнём территорию.

Разговоры в Вашингтоне о подарке Путину, Асаду или Ирану не имеют под собой почвы и могут быть темой для отдельной статьи по скудоумию в Америке. Для тех, кто знаком с основными фактами сирийского многобытия: американское присутствие на левом берегу Евфрата было в значительной степени на руку Ирану и даже Асаду. Военный контингент США имел ограниченные полномочия, сводившиеся к борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Здесь нет места никаким конспирологоёмким теориям. Здесь факты говорят сами за себя. Американцы наносили на сирийской территории удары по радикальным суннитам (в подавляющем большинстве). Это можно охарактеризовать как вполне полезные и оправданные действия, но…

Американцы помогли там курдам взять в свои руки нефтяные и газовые месторождения. То есть, американцы выбили нефть и газ из рук ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и передали местным курдам. А вот те начали сбывать нефть и газ остаткам от государственных сирийских структур, находящихся доныне под контролем Асада. А ещё американцев удивили портреты Абдуллы Оджалана в освобождённой ими Ракке — лидера враждебной им Курдской рабочей партии, отбывающего пожизненный срок в турецкой тюрьме.

Не каждому по душе все эти ближневосточные переплетения хитрости и предательства. В былые времена арабская нефть привлекала США, но сейчас Вашингтон стал мировым лидером в сфере энергоносителей. Резкое падение цен на нефть — прямое следствие политики Трампа. Благодаря ему потеря контроля над левым берегом Евфрата становится менее значимой для США.

Забавно, что противники Трампа в США говорят в своих нападках о некоем подарке Ирану, Путину и Асаду. Однако подарок в данной ситуации был уготован Турции. Американцы идут на открытый разрыв с сирийскими курдами. На смену американцам придут вовсе не иранские «стражи революции» с грабителями из Афганистана и Пакистана. Высокую миссию уничтожения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берут на себя турки. В этом есть немалый элемент лукавства, поскольку они отличились за эти годы взаимодействием с радикальными суннитскими группировками, включая ту самую запрещённую в России террористическую организацию. Но сейчас американцы запускают их именно для этого. Турки и так присутствуют на севере Сирии, как известно. Сейчас их сфера вторжения расширится.

И что это будет значить? Если отбросим шелуху словесного красавничанья и назовём вещи своими именами, то усиление турецкого фактора обозначает укрепление суннитской доли в этой войне. Парадоксально, но американское присутствие в Ираке и в Сирии способствовало укрепе там Ирана и шиитов. При расширении турецкого вмешательства в дела бывшей Сирии мы будем свидетелями военного ободрения всех суннитских сил, относящихся к стану врагов президента Асада.

Все очень сложно на Ближнем Востоке, не правда ли? Эх, Турции не позавидуешь. Очень скоро это будет новой темой для обсуждения.