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Greenpeace привлечет Францию к суду за «недостаточную борьбу за экологию»

Политика

Онлайн-петицию в поддержку требования экологических организаций за несколько дней подписали 1,6 млн человек

Париж, 24 декабря 2018, 20:57 — REGNUM  Международные организации Greenpeace и Oxfam, а также несколько французских экологических движений намерены привлечь правительство Франции к суду за «недостаточную борьбу за экологию», 24 декабря передает агентство Associated Press.

Онлайн-петицию в поддержку требования экологических организаций за несколько дней подписали 1,6 млн человек. Экологических активистов поддержали кинозвезды Марион Котийяр и Жюльет Бинош.

Напомним, попытка президента Франции Эммануэля Макрона для «постепенного отказа от ископаемого топлива» повысить цены на моторное топливо и коммунальные платежи стала причиной многотысячных протестов «желтых жилетов».

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Политическая жизнь Франции
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