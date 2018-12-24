Правительство РФ ужесточило правила хранения огнестрельного оружия

Москва, , 20:43 — REGNUM Правительство Российской Федерации внесло уточнение и дополнение в правила оборота оружия. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 24 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменение внесено в первый абзац пункта 59 правил оборота оружия. Теперь российские граждане должны хранить не только оружие и патроны, но также капсюли и порох для самостоятельного снаряжения патронов в запирающихся на замок сейфах. Это могут быть сейфовые или металлические шкафы из высокопрочных материалов либо обитые железом деревянные ящики.

Владельцы оружия должны строго исключить доступ к нему посторонних лиц.

Данное изменение направлено на обеспечение общественной безопасности, сказано в пояснительной записке к постановлению.

Также правительство предлагает внести аналогичные изменения в закон «Об оружии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговор об ужесточении оборота оружия в России стал вновь актуальным после трагедии в Керчи, когда студент политехнического колледжа Владислав Росялков устроил стрельбу и взорвал бомбу в своем учебном заведении. Тогда погибли 20 человек, ранения получили более 70. Сам Росляков покончил с собой после содеянного.

При этом всего за месяц перед трагедией Росляков прошел все медицинские комиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и разрешение на хранение.