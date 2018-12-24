Антон Морозов: Благополучия и гармонии в 2019 году!

Москва, , 22:35 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ от ЛДПР, член комитета по международным делам Антон Морозов в канун наступающего Нового года направил поздравление всем читателям ИА REGNUM.

«Поздравляю всех новгородцев и читателей ИА REGNUM с наступающим Новым 2019 годом! Желаю всем семейного благополучия, любви и здоровья близких, новых успехов и побед, служебного и профессионального роста, а главное — гармонии и прекрасного настроения!» — сказал он.

Напомним, Антон Морозов представляет в Госдуме РФ Новгородскую, Псковскую и Тверскую области, но с Великим Новгородом его связывают особые отношения — он возглавлял Новгородское региональное отделение ЛДПР и был депутатом Новгородской областной думы.