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Антон Морозов: Благополучия и гармонии в 2019 году!

Политика

Эксперты ИА REGNUM поздравляют граждан России с Новым годом

Антон Морозов: Благополучия и гармонии в 2019 году!
Иллюстрация: Из личного архива А.Ю.Морозова
Депутат Госдумы РФ Антон Морозов

Москва, 24 декабря 2018, 22:35 — REGNUM  Депутат Государственной думы РФ от ЛДПР, член комитета по международным делам Антон Морозов в канун наступающего Нового года направил поздравление всем читателям ИА REGNUM.

«Поздравляю всех новгородцев и читателей ИА REGNUM с наступающим Новым 2019 годом! Желаю всем семейного благополучия, любви и здоровья близких, новых успехов и побед, служебного и профессионального роста, а главное — гармонии и прекрасного настроения!» — сказал он.

Напомним, Антон Морозов представляет в Госдуме РФ Новгородскую, Псковскую и Тверскую области, но с Великим Новгородом его связывают особые отношения — он возглавлял Новгородское региональное отделение ЛДПР и был депутатом Новгородской областной думы.

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